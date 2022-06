Rumors provenienti dalla Danimarca parlano con insistenza di un interesse del Genoa per un centrocampista del Copenhagen.



La dirigenza rossoblù, alla ricerca di pedine con cui rafforzare il proprio organico, avrebbe messo gli occhi su Jens Stage, mediano classe 1996 in possesso di una discreta attitudine al gol e nel giro anche della nazionale maggiore del paese scandinavo.



La ricerca del Copenhagen per far partire il suo giocatore è di 4 milioni di euro.