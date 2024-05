Genoa, Gilardino: 'Messias c'è, gioca Leali. De Winter ko, ma non rischia gli Europei'

Ultima conferenza stampa della stagione per, ilchiude la sua Serie A affrontando ilal Ferraris nella 38esima giornata di campionato: le parole del tecnico del Grifone.- "Junior verrà in panchina e sarà con la squadra. Perdiamo De Winter per un problemino. Speriamo non sia nulla di grave. Per il resto stanno tutti bene, farò delle valutazioni su chi è rientrato dall'infortunio perché non tutti hanno i novanta minuti nelle gambe. Bisogna essere molto lucidi e molto attenti".- "Non credo: ha avuto più un affaticamento, deve smaltirlo ma non ci saranno problemi per le prossime settimane".

- "Ho parlato spesso e continuerò a dire che quest’anno sono stati per noi il cuore pulsante. Grazie a loro in casa sentiamo una spinta pazzesca. E noi abbiamo bisogno di questo tipo di affetto perché c’è la percezione da parte della squadra che c’è stato qualcosa di unico e straordinario. E questo dobbiamo mantenerlo dalla prossima stagione dove si ripartirà portandoci dietro tutte le cose positive azzerando il resto e ripartire".- "Fastidio non c’è stato, anche quando non sono arrivati i risultati siamo stati bravi a tenere la testa fuori dall’acqua. La squadra ha sempre avuto un atteggiamento positivo. Ci sono state partite dove la squadra ha avuto consapevolezza per portare a casa i punti necessari come a Salerno o Reggio Emilia passando per la vittoria in casa col Lecce. Sono riferimenti di una stagione dove la squadra è aumentata di stima e fiducia".

- "Sto facendo delle valutazioni, ho fatto girare molti giocatori negli allenamenti. La volontà è chiudere in maniera positiva davanti al nostro pubblico. Conto su chi giocherà e anche in chi entrerà. Conto su tutta la squadra e chi ha giocato meno dovrà farsi trovare pronti mentre chi ha dato continuità di prestazione dovrà darne ancora".- "Colgo l’occasione per fare i complimenti a Gasperini e all’Atalanta per quello che hanno fatto. E’ qualcosa di straordinario. Sono felice per il mister perché la sua perseveranza nel lavoro, la testardaggine nell’ottenere il miglioramento dei giocatori e della squadra ha fatto sì che, alla lunga, tornasse tutto. E’ il giusto premio per un grande allenatore e per una società che è rimasta a quei livelli per otto-nove anni. Ha lavorato, costruito ed è migliorata, ha venduto ed è migliorata ancora. La stessa direzione del Bologna. Sono 10 anni che hanno permesso di crescere, sbagliare, maturare e migliorare. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Thiago ha fatto un lavoro eccellente".

- "Domani giocherà Leali perché è stato un fantastico secondo. E' stato un compagno di avventura di Martinez, stessa cosa per Sommariva. Loro due sono stati gli artefici per il miglioramento di Martinez".- "Sono cresciuto grazie alla quotidianità, alla continua comunicazione con il mio staff. Sono cresciuto con i miei ragazzi, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto, parlo come squadra, un netto miglioramento sotto il profilo della consapevolezza, dell'autostima e della fiducia. Abbiamo avuto una maturità importante che è quella che dobbiamo continuare a coltivare per migliorarci sempre".

- "Piacerebbe giocare sempre di domenica alle 15 per far sì che i tanti tifosi che abbiamo al seguito siano sempre presenti. E’ un aspetto importante. Io credo che abbiamo fatto un percorso importante con le medio alte, sotto il punto di vista dei punti che abbiamo raccolto".- "Noi dobbiamo essere carichi per la partita di domani. La squadra deve rispecchiare la stagione che abbiamo fatto. Deve essere una squadra forte a livello agonistico, sulla seconde palle, saper giocare e stare accorti, Dobbiamo essere molto bravi e attenti in queste situazioni".

- "Junior non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ha strappi incredibili e in quell’occasione lo abbiamo utilizzato da esterno. Ci sono valutazioni in tal senso per quel ruolo perché sappiamo che loro, con Ndoye, Orsolini o Saelemaekers, sono forti nell’uno contro uno".