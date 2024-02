Genoa, Gilardino: 'Non meritavamo un risultato così. Gudmundsson? Con questo tipo di squadre fa fatica'

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:



RISULTATO - "E' difficile parlare questa sera dopo il risultato finale. L'atteggiamento e la forza messa dai ragazzi contro l'Atalanta è stato importante. Ho forzato un un po' la partita perchè volevo riprenderla. Ci sono state situazioni evitabili, il 3-1 e 4-1 ci sono stati errori che potevano essere evitati ma è concesso nell'interpretazione dei ragazzi. Spiace per un risultato così ampio perché non ce lo meritavamo".



CRESCITA - "La prestazione da parte dei ragazzi c'è stata. Se uno legge sul risultato sembra sia stata un altro tipo di partita ma i primi 20 minuti della ripresa la squadra è stata tosta. Poteva essere una gara complicata, ho voluto forzarla un po' inserendo tutto il potenziale offensivo e nella ripresa c'è il rammarico per non aver concretizzato la mole di gioco creata. Non posso rimproverare atteggiamento, prestazione, la voglia di non arrendersi e il coraggio dei ragazzi".



COME RIPARTIRE? - "Le sconfitte insegnano nella valutazione e nell'equilibrio che dobbiamo mantenere nei 100 minuti ma preferisco una squadra che abbia questo tipo di coraggio. Bisogna ritrovare compattezza ed equilibrio perché la squadra ce l'ha".



RETEGUI E GUDMUNDSSON - "Mateo ha fatto una partita di quelle giuste. Ha tenuto palla e battagliato. Albert, quando incontra queste squadre che lavorano uomo su uomo, fa più fatica. E' un giocatore però molto importante e dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori e lui essere più pulito nell'ultimo passaggio e concreto".



ERRORI? - "C'è amarezza da questo punto di vista. Hanno avuto occasioni pericolose però poi la squadra fino al 75' la squadra si è comportata nel modo giusto. Dobbiamo analizzare gli ultimi due gol presi".



IL VOSTRO CAMPIONATO INIZIA ADESSO? - "Il campionato del Genoa è iniziato nelle gare precedenti ma i ragazzi mi danno ampia scelta, basti vedere Thorsby e Bohinen. I ragazzi mi danno scelta sia sul modulo tattico che sull'interpretazione della gara in corsa".