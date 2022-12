Sono state affidate al profilo Instagram ufficiale del Genoa le prime parole di Alberto Gilardino da neo-allenatore rossoblù.Alla vigilia della sfida di campionato con il Sudtirol, in programma domani pomeriggio a Marassi, l'ex centravanti ha commento così la sua promozione da tecnico della Primavera a guida della prima squadra:. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo".Riguardo al suo debutto in campionato, Gilardino ha poi aggiunto: ", contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità.