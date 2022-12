Ora è ufficiale: dopo quasi undici mesi Alexander Blessin non è più l'allenatore del Genoa.



La notizia, nell'aria da un paio di giorni, è diventata concreta questa mattina quando la società rossoblù ha diramato un comunicato nel quale si ufficializzava la separazione dal tecnico tedesco: "Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale".



Nel corso della stessa nota è stato poi aggiunto che sulla panchina del Genoa siederà, ma soltanto temporaneamente, il tecnico della Primavera: "La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino".