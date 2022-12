Quella che una settimana fa sembrava poco più che una suggestione, ora potrebbe diventare realtà. Almeno temporaneamente.



Nell'analizzare la posizione di Alexander Blessin, ormai appesa ad un filo sottilissimo dopo la sconfitta interna con il Cittadella, la terza nelle ultime quattro gare, in casa Genoa cresce l'idea di sostituire il tecnico tedesco con il suo collega della Primavera Alberto Gilardino.



Una soluzione che non sarebbe definitiva ma puramente transitoria. All'ex bomber della Nazionale verrebbe infatti affidata la panchina rossoblù soltanto per le due gare che attendono a stretto giro il Grifone: quella con il Sudtirol giovedì e quella di Ascoli domenica prossima. Nel frattempo la dirigenza sfrutterebbe questi giorni per studiare attentamente il profilo a cui affidare ufficialmente la guida della squadra, permettendo al prescelto un ingresso più morbido e meno frenetico all'interno dello spogliatoio.



Una soluzione che ricorderebbe molto da vicino quanto avvenuto lo scorso gennaio al momento dell'esonero di Andriy Shevchenko. Prima di procedere alla nomina di Blessin il Genoa fu affidato per una sola gara al tecnico dell'Under 17 rossoblù Abdoulay Konko. L'unica gara diretta dall'ex centrocampista francese si tradusse però in una disfatta, con la Fiorentina che travolse 6-0 Criscito e compagni. Un precedente che tutti ricordano molto bene a Pegli e non gioca certo a favore dell'ipotesi Gilardino.