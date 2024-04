In vista della gara contro il,valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, l'allenatore delha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni:- "Incontriamo una squadra viva, mentalmente molto forte visti gli ultimi risultati. Una squadra fiducia che ha trovato delle certezze e delle conferme. Sicuramente ha trovato attraverso l’allenatore e il gruppo squadra una solidità che gli ha permesso a questo punto del campionato di essere coscienti delle loro qualità. Noi sappiamo dell’importanza della gara e dei sacrifici dei ragazzi che li hanno portati a farli. E’ il momento di mettere un timbro forte su questo campionato, dobbiamo fare una partita concreta e di grande agonismo".

- "Penso che, chi può e chi meno, abbia interpretato il loro ruolo al meglio. Penso ache è un grande professionista. Lo tengo in considerazione, posso capire le sue sensazioni ma mi auguro ci sia la possibilità di avere spazio da qui alla fine. Però è importante avere compattezza domani".- ". Non ha i 90 minuti ma penso possa essere anche lui della partita. Se ci sarà bisogno è un giocatore con caratteristiche importanti”.MESSIAS, BANI E MALINOVSKYI - “. Ci auguriamo per Messias e Malinovskyi che ci possono essere situazioni positive nelle prossime settimane. E’ normale che sono stati infortuni molto lunghi. Per Bani è molto lungo, non so se lo recupereremo per la fine del campionato. Matturro sta avendo un recupero veloce, è una piacevole sorpresa. Può essere che rientri prima delle due settimane”.

- “E’ un allenatore che rispecchia il suo modo di essere e il suo modo di porsi in panchina. E’ unae questo si rispecchia nel modo in cui si approccia alla gara. La squadra percepisce questo atteggiamento e lo trasforma in campo. Ha ottenuto risultati eccellenti, ha vinto, è un. Per me è un orgoglio e un motivo di grande responsabilità potermi confrontare con un allenatore del genere”.- "E' naturale cheper questa squadra ma devono dimostrarlo ogni partita perché Il calcio ti chiede quello. E' una totale richiesta nelle partite dare risposte di sacrificio e di aiuto alla squadra oltre ad essere decisivi in tante situazioni. Questo è il contributo che mi aspetto da parte loro e che hanno fatto in modo positivo. Devono continuare a tenere alta questa mentalità. Loro sono i più avanti di tutti, sono i primi difendenti e quando hanno la palla devono determinare".