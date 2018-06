La settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per delineare il nuovo volto della linea mediana del Genoa che verrà.



Aldilà della trattativa per riportare in rossoblù Rolando Mandragora, operazione complicata da l'ingresso in scena del Monaco disposto a offrire alla Juventus ben 20 milioni di euro, i dirigenti del Grifone proveranno l'affondo per altri due centrocampisti seguiti da tempo.



Nei piani di Davide Ballardini due elementi imprescindibili del suo nuovo scacchiere tattico dovrebbero infatti essere il milanista Andrea Bertolacci, rilanciato dalla stagione in prestito all'ombra della Lanterna, e il brasiliano Sandro. Per il primo bisognerà trovare un'intesa con il Milan dopo aver ottenuto il benestare del ragazzo che sembra vedere nel Genoa l'unica sua possibile destinazione. La società rossonera chiede 5 milioni per cedere del tutto il cartellino del mediano che tra un anno esatto andrà in scadenza di contratto. Perinetti e soci, proprio in virtù di quest'ultimo aspetto e della volontà del giocatore, vorrebbero riuscire a strappare un prezzo un po' più conveniente.



Più complicata, ma in via di definizione, la situazione di Sandro. Il cartellino dell'ex Tottenham appartiene all'Antalyaspor ma il Benevento, squadra in cui ha militato negli ultimi sei mesi può vantare fino a domenica prossima un diritto di riscatto per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro. In ogni caso il brasiliano non vestirà la maglia dei turchi né quella dei sanniti. Resta solo da capire con quale società il Genoa si dovrà sedere al tavolo per discutere del suo ingaggio.