Davide Ballardini non si tocca.



Malgrado il cambio di proprietà e un inizio di campionato non felicissimo per il Genoa, i nuovi padroni del club più antico d'Italia non paiono intenzionati a cambiare la propria giuda tecnica. Ad ammetterlo sono stati gli stessi Joshua Wander e Juan Arciniegas, due dei quattro vertici della 777 Partners: “A Ballardini possiamo dire solo grazie per il suo fantastico lavoro che sta facendo - hanno dichiarato i due a Sky Sport - Contro il Verona è stata una partita difficile, ma il nostro allenatore ha preso le decisioni giuste gestendo bene la situazione nel secondo tempo. Ha il nostro pieno supporto e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.



La coppia ha poi ammesso di essere rimasta sabato scorso particolarmente impressionata dall'impatto con il loro nuovo pubblico: “La partita contro il Verona ha confermato le ragioni per cui abbiamo investito sulla Serie A: la passione e l’incitamento dei tifosi per spingere la squadra fino alla rimonta. Peccato non aver vinto, ma abbiamo visto tutto quello che speriamo di vedere in questa avventura”.