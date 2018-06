Guarda fisso verso la Genova rossoblù il Frosinone neopromosso in Serie A.



Dopo aver maturato il diritto di riscatto sul cartellino di Andrea Beghetto, quest'anno in prestito in Ciociaria, la società del presidente Maurizio Stirpe pare aver messo nel mirino altri due tesserati del Genoa.



Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, i laziali sarebbero in trattativa con Aleandro Rosi e Luca Rigoni, entrambi prossimi allo svincolarsi dal club più antico d'Italia. Per l'esterno romano si tratterebbe di un ritorno al Matusa, dove fu già protagonista due stagioni fa nell'anno dell'unica presenza nella massima serie del Frosinone. Per il centrocampista veneto, invece, si profila la possibilità di vestire la settima maglia in carriera, dopo i due anni e mezzi trascorsi in Riviera.