La promozione in Serie A del Frosinone, giunta domenica sera al termine dello spareggio contro il Palermo, porterà un inaspettato ma prezioso contributo economico anche alle casse del Genoa.



Come spiega bene questa mattina l'edizione ligure della Repubblica, il club ciociaro proprio in virtù del suo ritorno nella massima categoria procederà al riscatto obbligatorio di Andrea Beghetto versando 1,5 milioni ai rossoblù.



Il laterale umbro era stato infatti girato in prestito ad inizio stagione dai liguri ad un prezzo molto basso, a patto che però il Frosinone ne si fosse impegnato a riscattarne il cartellino in casa di promozione.