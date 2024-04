Genoa, Gudmundsson segna il 100° gol tra i professionisti

Il gol segnato ieri sera dall’attaccante del Genoa al Cagliari, nel 34° turno di Serie A, è il centesimo realizzato dal 26enne islandese nelleLa lunga marcia di Albert verso la gioia a tre cifre era iniziata in Olanda nove anni fa, ai tempi in cui non ancora maggiorenne indossava la casacca dell’nel campionato riserve del calcio oranje. Il suo primo gol è datato 18 maggio 2015, giorno in cui sfruttando un assist del suo attuale compagno di squadra al Genoa, Morten Thorsby (curiosamente anch'egli a segno ieri sera contro il Cagliari), contribuì al 3-0 interno contro il VVV-Venlo. Nelle successive tre stagioni Albert passò allola squadra B del club di Eindhoven, mettendo a referto 28 reti in 63 partite e ricevendo anche diverse chiamate nel team principale con il quale tuttavia non trovò mai la via del gol.

Acquistato dall’ha aumentato il proprio bottino personale con altre 24 reti in 98 partite, prima di trasferirsi al. In rossoblù la prima rete arrivò il 6 maggio successivo contro la Juventus in Serie A, seguita dagli 11 centri B, dai 5 in Coppa Italia (in appena 4 presenze) e da altri 14 del campionato corrente. A completare il conto le sei reti realizzate con l’e le 10 con lae, tra cui le quattro del mese scorso contro Israele e Ucraina nei playoff per Euro 2024.. Una media (quasi un gol ogni tre gare) degna dei migliori centravanti, lui che centravanti proprio non è.