Arrivano direttamente dal ritiro austriaco di Neustift le prime parole di Sinan Gumus da nuovo giocatore del Genoa.



L'attaccante turco di passaporto tedesco, prelevato a parametro zero dal Galatasaray, ha parlato al sito ufficiale della società rossoblù esprimendo le sue prime impressioni su ciò che lo attende: "Mi piace l’idea di trovare a Genova tifosi caldi. Mi sono fatto una prima idea della città, la visiterò al ritorno nel tempo libero. Fuori dal campo? Solo interessi comuni, non hobby particolari. Cosa porto? L’esperienza in Champions. Voglio dare tanto a presidente, mister e compagni. Dopo le nazionali giovanili sarebbe il massimo una chiamata nella maggiore. Passa tutto dal Genoa…”



Nella sua carriera il 25enne nativo di Pfullendorf ha ricoperto varie posizioni avanzate, tanto da farlo diventare una sorta di uomo ovunque là davanti: “In attacco ho giocato in tutti i ruoli - conferma lui - Credo di essere flessibile. Pandev e Gunter mi han parlato bene del Genoa. Sono cresciuto in Germania. I miei però hanno origine turche a cui sono affezionato".