Genoa, Gundmundsson e Retegui 'litigano' per il rigore: due palloni sul dischetto e... un errore

Curioso siparietto durante Genoa-Monza. Al 51' infatti, dopo un tocco di mano di Marì, Feliciani fischia un rigore per i liguri, sotto nel punteggio di due reti. Marassi ruggisce e la squadra di Gilardino sogna la rimonta. Sul dischetto però si presentano in due: Retegui e Gudmundsson.



DUE SUL DISCHETTO - Come già successo in un'altra occasione, i due rigoristi del Genoa non ne vogliono sapere di lasciare il penalty all'altro e, anzi, prendono un pallone a testa consci che a batterlo saranno loro. La situazione crea un'impasse, difficile da sciogliere. Ci provano i compagni di squadra che si avvicinano ai due e provano a farli ragionare, ci prova Gila che si sbraccia dalla panchina e sbotta per il mancato rispetto della gerarchia.



LA DECISIONE - Alla fine è Retegui a mollare e a spedire in gradinata il pallone che aveva tra le mani. L'attaccante della Nazionale lascia l'incombenza all'islandese. Forse anche distratto dalla lite, Gudmundsson si presenta davanti a Di Gregorio e sbaglia. È fortunato però perché sulla respinta il pallone gli torna proprio sui piedi e così il numero 11 trova la rete, la decima in campionato.