Operato all'anca a gennaio, Oscar Hiljemark non è mai sceso in campo nel 2019. Oggi però il centrocampista svedese del Genoa è volato in Liguria per stare vicino ai compagni e assistere domani alla sfida delle 18 contro il Cagliari a Marassi. Queste le sue dichiarazioni per il sito ufficiale del club rossoblu: "Dispiace restare a guardare e non essere di aiuto. Ho sofferto in Svezia dove non ho perso una partita alla tv. Ci aspettano due finali. Possiamo farcela, uniti andiamo a prenderci la salvezza. Sto decisamente meglio dopo aver superato questi primi 3 mesi. Le cose stanno procedendo bene. Poche settimane e tornerò a lavorare in campo."