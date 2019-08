Oscar Hiljemark sembra davvero destinato a salutare il Genoa.



Come raccontato ieri da Calciomercato.com, il centrocampista svedese reduce da un lungo infortunio seguito all'operazione all'anca dello scorso gennaio, pare non rientrare più nei piani della società rossoblù.



La conferma la si è avuta oggi all'ora di pranzo quando mentre il resto della truppa genoana partiva alla volta di Cavriago per svolgere la terza parte del ritiro estivo, l'ex mediano del Palermo veniva lasciato fuori dalla lista dei convocati. Un segnale inequivocabile di come per lui non ci sia più spazio con la maglia del club più antico d'Italia.



Nonostante due gol vincenti nelle recenti amichevoli con Lione e Bordeaux e un rendimento sempre comunque molto valido ogni qualvolta è stato chiamato in causa, Hiljemark è dunque destinato a salutare Pegli, chiuso dai tanti nuovi arrivi di questi ultimi giorni e da una situazione fisica che evidentemente non lascia del tutto tranquilla la dirigenza del Grifone.