Il vicecapitano del Genoa, reduce da un guaio muscolare, non prenderà parte questa sera alla sfida tra i rossoblù e i bianconeri, in programma a Marassi alle 21. Il nome del centrocampista sanremese non figura infatti nell'elenco dei convocati diramato da Alexander Blessin. Oltre a Sturaro restano ancoraQuesta lista completa con i 23 giocatori precettati da mister Blessin:Amiri, Badelj, Bani, Cambiaso, Criscito, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Hernani, Masiello, Melegoni, Østigard, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Vasquez, Vodisek, Yeboah.