A poche ore dalla sfida con la Juventus, il Genoa comunica che in squadra ci sono due giocatori risultati positivi al Covid: "mediante test molecolare - si legge nel comunicato - Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".: "Contestualmente, si comunica che Milan Badelj ha accusato nella notte un picco febbrile. Il giocatore, sottoposto in mattinata a test molecolare, è risultato negativo al Sars-Cov2".