Due piacevoli, anche se preventivate, novità compaiono nella lista dei convocati diramata oggi da Rolando Maran in vista della trasferta di Benevento che attende il Genoa nel 13° turno di Serie A.



Dopo quasi tre mesi di assenza il tecnico trentino potrà contare nuovamente su Davide Zappacosta, la cui ultima apparizione risale ad un'altra trasferta in Campania, quella del 27 settembre scorso in casa del Napoli. Assieme all'esterno di proprietà del Chelsea rientra tra gli arruolabili anche Goran Pandev, fuori mercoledì scorso contro il Milan a causa di un fastidio alla schiena ormai superato. Tra gli assenti ai soliti Cassata, Parigini, Zapata e Marchetti si aggiunge anche Luca Pellegrini, finito vittima contro i rossoneri di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra.



Questi i 25 giocatori rossoblù precettati per la gara del Vigorito:

Badelj, Bani, Behrami, Caso, Criscito, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Masiello, Melegoni, Paleari, Pandev, Perin, Pjaca, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Sturaro, Zajc, Zappacosta, Zima.