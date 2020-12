Genoa subito in campo all'indomani del pareggio ottenuto ieri sera contro il capolista Milan.Il gruppo di Rolando Maran si è infatti allenato nel pomeriggio di oggi, cominciando l'avvicinamento alla sfida di domenica in casa del Benevento.Per il tecnico rossoblù in arrivo notizie contrastanti dall'infermeria. Allo stop di Luca Pellegrini , uscito al termine del primo tempo contro i rossoneri a causa di un fastidio all'adduttore la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni,, in campo nella partitella di fine sessione. Per l'esterno laziale le possibilità di tornare nell'elenco dei convocati già per la gara del Vigorito sono a questo punto molto alte. Discorso opposto invece pera causa della lombalgia che l'ha costretto a saltare la partita con il Milan.