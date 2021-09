Sono 24 i giocatori delche domani sera prenderanno parte alla trasferta in casa del Bologna valida per il quinto turno di Serie A.Dall'elenco, come previsto e anticipato da Calciomercato.com , sempre alle prese con un guaio muscolare che tuttavia sembra essere ormai in via di risoluzione.questi ultimi due già fuori anche nella sfida di sabato scorso con la Fiorentina. Rispetto alla gara con i viola si rivede invece Andrea Masiello.Questo l'elenco completo dei convocati da Davide Ballardini:Andrenacci, Badelj, Bani, Behrami, Bianchi, Cambiaso, Criscito, Destro, Fares, Ghiglione, Hernani, Kallon, Maksimovic, Masiello, Melegoni, Pandev, Portanova, Rovella, Sabelli, Semper, Sirigu, Tourè, Vanheusden, Vasquez.