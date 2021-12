Sono 24 i giocatori del Genoada Andriy Shevchenko per il derby in programma questa sera al Ferraris.Nell'elenco, per la prima volta da quando l'ucraino si è seduto sulla panchina del Grifone, figurano anche i nomi di. Da registrare inoltre anche i rientri diassente domenica scorsa contro la Juventus. Resta fuori, invece, Filippo Melegoni, oltre ai soliti lungodegenti Maksimovic, Fares, Caicedo e Rovella.Questo l'elenco dei rossoblù: Badelj, Bani, Behrami, Bianchi, Biraschi, Cambiaso, Criscito, Destro, Ekuban, Galdames, Ghiglione, Hernani, Kallon, Marchetti, Masiello, Pandev, Portanova, Sabelli, Semper, Sirigu, Sturaro, Toure, Vanheusden, Vasquez.