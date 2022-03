Sono ben nove, tra infortunati e squalificati, gli uomini a cui il Genoa dovrà rinunciare questo pomeriggio nella difficile trasferta in casa dell'Atalanta.



Ai vari lungodegenti Cambiaso, Criscito, Ekuban, Piccoli e Vanheusden, si sono infatti aggiunti gli acciaccati Hefti e Gudmundsson, oltre a Sturaro e Rovella, fermati per un turno dal giudice sportivo.



Questo l'elenco dei 20 convocati da Alexander Blessin per la gara del Gewiss Stadium: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Hernani, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Østigard, Portanova, Semper, Sirigu, Vasquez, Yeboah