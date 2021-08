Manca Mattia Destro nell'elenco dei giocatori del Genoa convocati da Davide Ballardini in vista della gara di domani in casa dell'Inter.



Un'esclusione a sorpresa, quella del centravanti piceno che va ad aggiungersi a quelle preventivate degli squalificati Behrami e Bani e dell'infortunato Cassata.



Nella lista figura invece per la prima volta anche il neo portiere rossoblù Salvatore Sirigu. Questi i 24 grifoni precettati per San Siro: Agudelo, Andrenacci, Hernani, Badelj, Bianchi, Biraschi, Buksa, Cambiaso, Criscito, Ekuban, Eyango, Favilli, Kallon, Marchetti, Masiello, Melegoni, Pandev, Portanova, Rovella, Sabelli, Serpe, Sirigu, Sturaro, Vanheusden.