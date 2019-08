Sono 22 i giocatori chiamati da Aurelio Andreazzoli per la gara di domani sera a Chiavari tra il suo Genoa e l'Imolese valida per il terzo turno di Coppa Italia.



Nell'elenco non figurano Goran Pandev e Sinan Gumus, acciaccati, oltre a Oscar Hiljemark, messo formalmente sul mercato dalla società rossoblù.



Questa la lista completa diramata dal tecnico toscano con i rispettivi numeri di maglia di ciascun giocatore:

Zapata 2, Barreca 3, Criscito 4, Romulo 5, Lerager 8, Sanabria 9, Kouamè 11, El Yamiq 13, Biraschi 14, Jagiello 15, Romero 17, Ghiglione 18, Schone 20, Radovanovic 21, Marchetti 22, Agudelo 28, Cassata 29, Favilli 30, Saponara 91, Jandrei 93, Radu 97, Pinamonti 99.