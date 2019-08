Ha dovuto attendere 120′ di gioco e ben 10 calci di rigore il Genoa per conoscere il nome del suo avversario nel primo impegno ufficiale della stagione.



Non sono bastati infatti i tempi regolamentari né la mezzora supplettiva a Juve Stabia e Imolese per superarsi l’un l’altra e guadagnarsi l’accesso al terzo turno di Coppa Italia, nonché la prestigiosa opportunità di ospitare a casa propria il Grifone tra sette giorni, data l’impraticabilità del Luigi Ferraris.



Alla fine l’hanno spuntata a sorpresa gli emiliani ma solo dopo una lunga serie di tiri dal dischetto che al quinto ciclo ha premiato la coraggiosa compagine rossoblù. Nonostante la categoria di differenza ed il fattore campo a favore degli stabiesi, l’Imolese si è dimostrato un avversario molto ostico per le vespe che dopo essere passate in vantaggio al 60′ grazie ad un rigore di Carlini si sono viste riacciuffare quasi subito dalla rete di Vuthaj che ha costretto le squadre a prolungare l’impegno prima fino ai supplementari, poi addirittura ai rigori. Dal dischetto è andato in scena una sorta del festival degli errori con la Juve Stabia che ha sbagliato il secondo ed il terzo tentativo, con Carlini (alto) e Torromino (parato), e l’Imolese che proprio al momento del match-point si è fatta tremare le gambe fallendo con Branduani e Marcucci la possibilità di chiudere la questione anzitempo. Ci hanno comunque pensato il portiere Rossi, parando un secondo penalty, e Maniero, che invece ha trasformato quello decisivo, a regalare agli emiliani la sfida con il Genoa.