Sono 24 i giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista della sfida che questa sera attenderà a Marassi il suo Genoa e la Reggina, nell'anticipo del 31° turno di Serie B.



Nell'elenco, oltre a lungodegenti Pajac, Czyborra, Haps e Boci, non figura neppure l'acciaccato Guven Yalcin. Fuori per scelta tecnica anche il desaparecipo Abdoulaye Touré. Si rivedono, viceversa, i rientranti Massimo Coda e Mattia Aramu, reduci entrambi da diverse settimane di stop.



Questa la lista completa:

PORTIERI: Martinez, Semper, Vodisek

DIFENSORI: Sabelli, Hefti, Dragusin, Bani, Vogliacco, Matturro, Criscito CENTROCAMPISTI: Strootman, Jagiello, Badelj, Frendrup, Sturaro, Lipani, Ilsanker

ATTACCANTI: Salcedo, Dragus, Puscas, Gudmundsson, Aramu, Coda,

Ekuban.