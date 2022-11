Niente trasferta a Reggio Calabria per Josep Martinez.

Il portiere spagnolo del Genoa non figura infatti nell'elenco dei convocati rossoblù diramato poco fa dal tecnico del Grifone Alexander Blessin.



Assente, ovviamente, anche lo squalificato Badelj, mentre in difesa si rivede ancora il giovane Calvani.



Questo l'elenco dei 22 giocatori che prenderanno parte alla gara in casa della Reggina:

PORTIERI: Vodisek, Semper, Agostino

DIFENSORI: Bani, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Calvani, Czyborra, Hefti.

CENTROCAMPISTI: Frendrup, Galdames, Jagiello, Portanova, Strootman, Toure.

ATTACCANTI: Yalçin, Gudmundsson, Yeboah, Coda, Aramu, Puscas.