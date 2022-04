Sono 23 i giocatori convocati dal Alexander Blessin in vista della sfida di questa sera al Bentegodi tra il suo Genoa e il Verona di Igor Tudor.



Nell'elenco torna dopo tre mesi e mezzo capitan Criscito, alla prima chiamata con il tecnico tedesco. Oltre al difensore partenopeo si rivedono poi anche Caleb Ekuban, Riccardo Calafiori e Paolo Ghiglione. Restano invece a Pegli, in quanto non in perfetta forma, Mattia Bani e Nicolò Rovella, oltre agli infortunati di lungo corso Zinho Vanheudsen, Lennart Czyborra e Andrea Cambiaso e allo squalificato Leo Ostigard.



Questo l'elenco dei rossoblù precettati per la gara odierna: Amiri, Badelj, Calafiori, Criscito, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Hernani, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Piccoli, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Yeboah