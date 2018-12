I giocatori del Genoa si schierano dalla parte di Ivan Juric.



Secondo una ricostruzione riportata questa mattina sul Secolo XIX lo spogliatoio del grifone si sarebbe esposto in maniera esplicita con il proprio allenatore, arrivando addirittura a chiederne la conferma direttamente al presidente Preziosi in persona.



Alcuni dei veterani avrebbero telefonato nei giorni scorsi al numero uno rossoblu cercando di convincerlo ad avere ulteriore pazienza con il tecnico croato, spiegando a Preziosi come la squadra sia convinta di essere sulla strada giusta per uscire dalla crisi di risultati degli ultimi due mesi.



Da parte sua l'imprenditore irpino avrebbe risposto alle buone intenzioni dei giocatori chiedendo loro un atteggiamento più positivo in campo e che si evitino inutili e dannose leggerezze come quelle che nelle ultime gare sono costate preziosi punti ai rossoblu.