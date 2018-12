Il futuro immediato di Ivan Juric al timone del Genoa dipenderà dalle prossime due gare, quelle contro Entella in Coppa Italia e Spal in campionato.In caso di ulteriori passi falsi il suo destino sarebbe segnato e al suo posto Preziosi potrebbe richiamare due tecnici che hanno già avuto modo di sedersi sulla panchina rossoblù in passato. Il primo è Davide Ballardini, ossia proprio colui che Juric ha scalzato due mesi fa e che nonostante i rapporti non proprio idilliaci con il numero uno di Villa Rostan è ancora a tutti gli effetti uno stipendiato della società, almeno fino a fine stagione, e dunque potrebbe a ragion di logica essere richiamato in sella a meno di non dover rinunciare all'ingaggio che gli spetta ancora fino a giugno. L'altra soluzione porta a Roberto Donadoni, ossia colui che per primo guidó un Genoa targato Preziosi. L'ex ala del Milan e della nazionale è stato infatti nel 2004 l'allenatore al quale l'imprenditore irpino si affidò per cominciare la propria avventura all'ombra della Lanterna. Con risultati A dire il vero non proprio buoni, tanto che il futuro CT verrà cacciato dopo poche gare.Il discorso ovviamente cambierebbe totalmente nel caso Juric dovesse riuscire ad invertire la rotta nei prossimi due match, guadagnandosi un buon carico di fiducia.Il suo futuro al Genoa, in ogni caso, sarebbe comunque segnato. Difficilmente infatti il croato sembra avere le carte in regola per poter allenare il Grifone anche nella prossima stagione. E anche in questo caso i nomi degli eventuali sostituti sono quelli di due vecchie conoscenze rossoblù: Sabri Lamouchi, recentemente esonerato dal Rennes e Johnny Van't Schip, attualmente tecnico del Pec Zwolle in Olanda.Occhio infine alla soluzione intermedia, quella che potrebbe andare bene sia a stagione in corso che per la prossima estate. In questo caso i profili più gettonati restano quelli di Cesare Prandelli e di Igor Tudor.