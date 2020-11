L'incubo Covid torna ad affacciarsi a casa Genoa. Dopo essere stati investiti da un autentico ciclone epidemico, che a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre ha contagiato ben 22 elementi tra staff e giocatori della prima squadra, ora i rossoblù tornano a tremare di fronte all'ipotesi di una nuova ondata del virus.



Ad intimorire non è tanto la positività riscontrata sabato in Cristian Zapata, la prima dopo oltre un mese di tamponi negativi, quanto i molti casi che in queste ore stanno riguardando la Roma, avversaria diretta del Grifone domenica scorsa a Marassi. Alcuni di essi, ad esempio capitan Lorenzo Pellegrini, hanno avuto contatti diretti e costanti con i giocatori rossoblù durante tutto l'incontro e l'ipotesi che il virus si sia trasmesso da un calciatore ad un altro non può certamente essere esclusa.



Qualcosa di certo, ad ogni modo, si saprà nelle prossime ore quando si conosceranno i risultati dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti come da prassi i tesserati genoani dopo la gara con i giallorossi.