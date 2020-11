Nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Genoa.



Dopo i diciassette giocatori contagiati dal coronavirus a cavallo tra settembre ed ottobre, che avevano ridotto ai minimi termini la rosa di Rolando Maran, emerge ora che un altro calciatori è stato colpito di recente dal virus. Si tratta di Cristian Zapata.

A renderlo noto è stata la stessa società rossoblù con una nota medica diffusa poco fa attraverso i propri canali ufficiali.



Per la gara di domani pomeriggio contro la Roma, quindi, Maran dovrà fare a meno del difensore colombiano, oltretutto uno dei più in forma nell'ultimo periodo.