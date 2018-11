I tifosi del Genoa sono pronti a dissotterrare l'ascia di guerra nei confronti del presidente Enrico Preziosi.



Dopo mesi di tregua armata tra i sostenitori organizzati rossoblù e l'imprenditore irpino, la situazione rischia ora di tornare indietro di un paio d'anni, riproponendo quello scenario di contestazione perenne già vissuto più volte in passato.



Il primo atto concreto di questo nuovo clima di aperto dissenso nei confronti della dirigenza ligure è il comunicato diffuso questo pomeriggio dal Gruppo Ultrà Genoa CFC 1893-Gradinata Nord: "In queste settimane - si legge nella missiva - tante sono state le voci di forte dissenso nei confronti della presidenza, dopo le sconcertanti ultime vicende che purtroppo hanno ancora una volta visto il nostro Genoa vittima di dissennati capricci dell’azionista di maggioranza. Sabato prossimo, in occasione dell’incontro Genoa-Napoli invitiamo tutti i tifosi Genoani a riempire lo stadio fin dalle ore 20. Sarà l’occasione, tutti assieme e tutti uniti, di far sentire e far capire al sig. Preziosi che cosa pensa il popolo rossoblù, stufo di lui e della sua sciagurata presidenza. Vogliamo bene al Genoa e mai smetteremo di sostenerlo, ma la nostra pazienza verso i vertici societari, è finita. Senza se e senza ma".