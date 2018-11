È indicato come uno dei possibili sostituti di Ivan Juric sulla panchina del Genoa in caso di esonero del tecnico croato.



Eppure, almeno per il momento, Cesare Prandelli assicura di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza rossoblù. Lo rivela Primocanale, sostenendo anche che l'ex CT azzurro non chiuderebbe comunque la porta ad un eventuale offerta del Grifone, avendo come priorità quella di tornare ad allenare quanto prima.