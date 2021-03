La prevista adunata di tifosi del Genoa davanti all'hotel in cui la squadra ha trascorso la notte prima del derby sta suscitando non poche polemiche.



Ieri sera, attorno alle 20:30, almeno 300 sostenitori del Grifone si sono dati appuntamento nei pressi dell'albergo dei rossoblù per incitare come da tradizione i propri beniamini a 24 ore dalla sfida più importante della stagione. A dispetto di quanto promesso dagli organizzatori, diverse sigle del tifo organizzato, il distanziamento imposto dalle norme anti-covid è stato però totalmente ignorato dai partecipanti alla manifestazione, peraltro quasi tutti muniti di apposita mascherina correttamente indossata.



Un atteggiamento che in tempi di restrizioni e chiusure forzate sta suscitando parecchi mugugni anche al di fuori dei confini cittadini. Molti si chiedono infatti se non fosse stato il caso di vietare espressamente questo pericoloso assembramento in non momento in cui la curva dei contagi sembra pericolosamente tornare a propendere verso l'alto.