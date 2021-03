Due vittorie negli ultimi tre derby. Contrassegnate con un comune denominatore: la firma decisiva in entrambe le occasioni di Lukas Lerager.



Questa volta però il centrocampista danese assisterà alla gara tra Genoa e Sampdoria da semplice spettatore, avendo salutato i rossoblù nell'ultima finestra di mercato. Uno spettatore, ad ogni modo, tutt'altro che disinteressato, se non altro proprio in ricordo di ciò che lui stesso ha fatto nella stracittadina dello scorso luglio e in quella di novembre in Coppa Italia: “È stato indimenticabile - ha raccontato la mezzala oggi al Copenghen al Secolo XIX, tornando con la mente soprattutto alla sfida estiva - Era una partita delicatissima, non era solo un derby ma ci giocavamo la salvezza”.



Salvezza poi raggiunta anche grazie al suo gol decisivo che permise ai rossoblù di battere la Samp dopo oltre quattro anni. Una prodezza che appaiata a quella del novembre successivo gli valse il soprannome di derby-killer. Ma ora che lui non c'è chi può ereditare quell'epiteto? Lerager non ha dubbi: “Spero Destro, se lo merita”.