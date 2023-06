Terminati i campionati ciò che non pare voler cessare sono gli sfottò dei tifosi del Genoa nei confronti dei cugini sampdoriani.



La retrocessione in B dei blucerchiati giunta quasi in contemporanea con la promozione in A del Grifone sta scatenando la fantasia dei sostenitori rossoblù che da un mese a questa parte moltiplicano manifestazioni e gesti goliardici che hanno come obiettivo i rivali cittadini. Ai cori, agli striscioni, ai cortei e ai meme delle scorse settimane si aggiunge ora un'iniziativa che da qualche giorno caratterizza molte vie di Genova.



I cartelli di decine di strade del capoluogo ligure sono state ribattezzate utilizzando toponimi che fanno esplicito riferimento al mondo sampdoriano. Cartelli posticci sono stati sovrapposti a quelli reali, riprendendone grafica, colori e dimensioni. Via del Piano è così diventata Via del Piano di Vidal, in riferimento al progetto di salvataggio della Sampdoria ideato dal trustee del club. Corso De Stefanis è stato trasformato in Corso De Stankovic, Via Salvo D'acquisto è ora Via Di Salvo t'Acquisto, mentre Piazza Gabbiadini è la nuova intestazione di Piazza Guicciardini.



Un'iniziativa ironica e fantasiosa che in molti casi fa comparire un fugace sorriso anche sui volti di chi dovrebbe subirla ma che probabilmente presto potrebbe essere seguita da qualche nuova creativa pensata. Perché anche se i campionati sono finiti gli sfottò dei sostenitori genoani sono probabilmente solo all'inizio.