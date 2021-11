Sheva chiama, i tifosi rispondono.

A poche ore dal pubblico appello diramato del nuovo tecnico del Genoa nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo incarico, durante la quale l'ucraino aveva invitato il pubblico rossoblù a stare vicino alla squadra, l'Associazione Club Genoani ha risposto all'appello.



Con una lettera diffusa attraverso i propri canali social l'ACG ha mostrato tutto il proprio entusiasmo e trasporto per l'avvio di quello che si spera possa essere per il Grifone un ciclo lungo e positivo: "Se stiamo sognando, non svegliateci! - si legge nella nota - Oggi abbiamo assistito ad una conferenza stampa che sa di importante, uno spiraglio verso un futuro migliore. Cogliamo l’occasione per ringraziare la nuova società e per dare il benvenuto al nuovo mister Andriy Shevchenko, a cui auguriamo un in bocca al lupo e un buon lavoro sulla panchina del nostro amato Genoa. Le sue parole non sono passate inosservate a nessuno, per salvarsi avrà bisogno del nostro supporto e lo avrà incondizionatamente già a partire dalla prossima partita. Sempre. E in ogni altra occasione. Forza Sheva, Forza Genoa!“.



I tifosi ci sono. Ora toccherà alla squadra dare il suo contributo.