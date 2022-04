Non bastassero gli oltre duemila tagliandi acquistati per il settore ospiti del Bentegodi, che permetteranno al Genoa di avere con sé un importante supporto di tifo nella trasferta di lunedì sera a Verona, i sostenitori del Grifone intendono stare vicino alla propria squadra anche all'antevigilia della sfida.



Approfittando della cessazione delle restrizioni anti-Covid le sigle organizzate della Gradinata Nord invitano tutti i tifosi a radunarsi domani mattina a Pegli per dare il proprio incitamento alla squadra: “Dentro il cuore noi portiam: così recita un nostro vecchio coro, così è stato e così sarà - si legge nel comunicato diffuso dagli ultrà - siamo come il vento, non puoi fermarci!!! Sabato 2 aprile alle ore 10:20 diamo appuntamento a tutti i genoani davanti al Pio (che aprirà finalmente i cancelli)… con la pioggia o sotto il sole, tutti uniti per caricare il Grifone in vista dell’importantissima trasferta di lunedì. Finché vivrò odierò Doria e Verona… Sarà come andare a caccia!!!“