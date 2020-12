Davide Ballardini riparte da un compatto 3-5-2, dopo gli esperimenti di Maran che aveva puntato sia sulla difesa a tre che a quattro per il Genoa. "Si affida all’esperienza di Pandev, Behrami e Criscito, decisivi", spiega Il Secolo XIX nell'analisi della partita contro lo spezia. Tre giocatori chiave, uno per reparto. Si riparte dal 3-5-2, al momento la decisione di Ballardini - per gli uomini che ha a disposizione - è questa. Aspettando gli infortunati che dovranno tornare dopo la sosta e le scelte in chiave mercato dell'allenatore in accordo con la società.