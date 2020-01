Sfumati Kurtic e Borini, il Genoa rischia di dire addio anche ad un altro obiettivo di mercato.



Il ritorno di Iago Falque in maglia rossoblù sembra infatti sempre più lontano, dal momento che lo spagnolo del Torino sembra aver trovato l'accordo con la Spal per trasferirsi in Emilia.



Se così fosse il rischio per il Grifone sarebbe quello non solo di perdere un possibile rinforzo ma anche di vederlo accasarsi ad una delle dirette concorrenti alla salvezza. Quasi una beffa per la società rossoblù il cui mercato invernale, partito forte con i ritorni di Perin, Behrami e Destro, da due settimane non ha più fatto registrare segnali in entrata nonostante le tante trattative di cui si vocifera.