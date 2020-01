Nel mercato dei ritorni, con tanti ex rossoblù che stanno rivestendo la maglia del club più antico d'Italia, c'è un altro giocatore che vorrebbe tornare a difendere i colori del Genoa: Sebastien De Maio.



Il 32enne difensore francese, passato esattamente un anno fa dal Bologna all'Udinese, starebbe per lasciare il Friuli e, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, si sarebbe proposto proprio al Grifone.



In Liguria De Maio ha già militato per tre stagioni tra il 2013 e il 2016, disputando 86 partite e segnando 4 reti tra campionato e Coppa Italia prima di essere ceduto all'Anderlecht nell'estate di quattro anni fa.