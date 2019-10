"Vengo al Genoa e vinciamo lo scudetto!" parole e musica di Zlatan Ibrahimovic.



potesi suggestiva ma francamente utopistica. Anche se ad alimentarla è lo stesso giocatore.

In un breve video che da questa mattina spopola sui principali social network il fenomeno svedese annuncia a sorpresa il suo prossimo sbarco alla corte del club più antico d'Italia.Una notizia che ovviamente ha fatto andare in visibilio tutti i tifosi del Grifone, attirando l'attenzione anche dei calciofili di altre fedi. Un'iIn realtà più che di una dichiarazione d'intenti si tratta di un video goliardico che l'ex attaccante di Juve, Inter e Milan, oggi domiciliato ai LA Galaxy, ha postato sul profilo personale di un suo amico tifoso dei rossoblù: "Ciao Richy, sei pronto? - chiede Ibra sorridente ed ammiccante - vengo a giocare per il Genoa e finalmente vinciamo lo scudetto!".Insomma, un pesce d'aprile fuori stagione che per qualche istante ha fatto dimenticare ai sostenitori del Grifone il difficile momento attraversato dalla squadra. Anche se qualcuno sogna che magari un fondo di verità ci sia. D'altra parte quando si ha a che fare con Ibra tutto è possibile. O quasi...