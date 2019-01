Continuano incessanti i colloqui di mercato lungo l'asse Genoa-Napoli.



La trattativa più calda in essere tra le due società è certamente quella legata al possibile passaggio in azzurro di Cristian Kouame, giocatore che Carlo Ancelotti vorrebbe inserire fin da subito nel proprio organico ma che Il Grifone vorrebbe invece trattenere a Pegli almeno fino a fine stagione.



Una delle carte che il Napoli proverà a giocarsi per ottenere il ragazzo già a gennaio è quella di inserire nella trattativa il giovane centrocampista Diawara. Un elemento che al club rossoblu potrebbe tornare davvero molto utile data la necessità dei liguri di investire proprio nel settore nevralgico del campo.