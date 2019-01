Potrebbe subire una decisa accelerata nelle prossime ore la trattativa per portare il giovane centrocampista del Pescara Josè Machin al Genoa.



Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport i dirigenti del club rossoblù avrebbero infatti già in agenda un incontro con l'agente del giocatore equatoguineano Donato Di Campli.



Cresciuto nelle giovanili della Roma, dopo essere passato in precedenza anche dai vivai di Barcellona e Malaga, Machin da qualche stagione è uno dei protagonisti della nostra Serie B, vestendo le maglie di Trapani, Brescia e Pescara. E' soprattutto con la casacca degli abruzzesi che il classe 1995 sembra aver raggiunto la completa maturazione, contribuendo all'ottimo campionato fi qui disputato o dal club biancazzurro.



Attirata dalla sua eccellenti prestazioni di recente anche la Sampdoria aveva fatto un sondaggio per provare a portare Machin a Genova ma la tempestività dei cugini rossoblù, mossisi per primi, sembrerebbe essere decisiva nell'indirizzare il ragazzo verso il Grifone.