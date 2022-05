Se è vero che una casa solida la si edifica partendo dalle fondamenta, una buona squadra la si costruisce iniziando dal portiere. Seguendo questo assunto il Benevento pare intenzionato a confermare tra i pali il guardiano dell'ultima stagione.



Malgrado la mancata promozione in A, i sanniti possono ritenersi soddisfatti dal rendimento avuto da Alberto Paleari, capace di tenere la propria porta chiusa agli attaccanti avversari in ben 12 delle 35 partite giocate. Numeri che stanno inducendo la società campana a premere forte affinché il giocatore di proprietà del Genoa possa diventare a tutti gli effetti un tesserato giallorosso.



Gli accordi stipulati la scorsa estate tra il Grifone e le Streghe prevedono un diritto di riscatto da parte di questi ultimi che sarebbe diventato obbligo in caso di promozione. Ma anche senza il salto di categoria il Benevento ritiene di dover ugualmente proseguire il suo rapporto con il 29enne milanese.



Un'idea che tutto sommato non dispiacerebbe neppure ai rossoblù, già coperti nel ruolo e con la necessità di sfoltire un organico che attualmente prevede la cifra folle di oltre 70 giocatori.