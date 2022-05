Guarda anche in Belgio la dirigenza del Genoa nella sua ricerca di talenti con cui rinforzare la squadra di Alexander Blessin in previsione del prossimo torneo di Serie B.



Johannes Spors e soci sarebbero infatti sulle tracce di Mandela Keita, giovane centrocampista belga, classe 2002, in forza al Leuven. IL ragazzo sarebbe stato segnalato agli osservatori rossoblù proprio da Blessin che ha avuto modo di ammirarlo da vicino apprezzandone le doti nel corso della sua esperienza in Jupiter League alla guida dell'Ostenda.