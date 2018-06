Gianluca Lapadula è in cima alla lista dei desideri di Pippo Inzaghi.



Il neotecnico del Bologna ha indicato nel centravanti del Genoa l'uomo ideale al quale affidare il peso del proprio attacco in vista della prossima stagione e la dirigenza felsinea sembrerebbe disposta ad accontentarlo facendo un tentativo con i colleghi liguri.



Il Genoa, da parte sua, si è finora sempre dichiarato restio a lasciar partire Lapadula, nonostante la sua prima stagione in rossoblù sia stata tutt'altro che esaltante. Le cose potrebbero però cambiare di fronte ad un'offerta vicina ai quei 13 milioni versati dal Grifone nelle casse del Milan per l'acquisto della punta italoperuviana.