Il Bologna insiste con Andrea Favilli.



Il club felsineo da tempo sta facendo una corte serrata al giovane centravanti del Genoa. Già nel corso delle ultime due sessioni di mercato gli emiliani hanno sondato il terreno con la dirigenza ligure, trovandosi però sempre la porta sbarrata.



A breve tuttavia le cose potrebbero cambiare. In estate il Bologna vorrebbe tornare prepotentemente alla carica per il 22enne attaccante pisano. Per convincere Preziosi a cedere il ragazzo di scuola Juve servirà un'offerta da non meno di 10 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.